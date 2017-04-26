В Челябинске протестуют против завода ферросплавов

Челябинск, , 15:57 — REGNUM Одиночные пикеты с требованиями прекратить строительство завода ферросплавов в Троицке Челябинской области прошли сегодня, 26 апреля, возле зданий Законодательного собрания и правительства региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пикеты провели жители Троицка, специально приехавшие в Челябинск для проведения акции. Возле входа в здания регионального парламента и правительства пикетчики развернули плакаты с требованиями остановить строительство завода. По словам одной из участниц пикета Валентины Владимировой, они приехали в Челябинск, чтобы донести свою позицию до депутатов и членов правительства о неприятии жителями Троицка планов по возведению завода ферросплавов в черте города.

«Я как житель Троицка выступаю против строительства в городе Троицкого металлургического завода (ТМЗ) по производству марганца, который является ядом. Тем более санитарная зона защиты подобного предприятия должна быть 1000 метров, а у нас намного меньше. Рядом находится река Уй, в которую постоянно сбрасывает отходы Учалинский ГОК», — сообщила жительница города Троицка Валентина Владимирова.

Пикетчица дополнительно пояснила, что жителями челябинского Троицка собрано свыше 19 тыс. подписей против строительства завода (25% всего населения города). Подписи, по ее словам, собирались примерно в течение года. Они были отправлены главе города Троицка, а также в адрес президента РФ Владимира Путина. Показательно, по мнению Валентины Владимировой, то, что в ноябре 2015 года было проведено собрание жителей Троицка в местном Дворце культуры, на котором порядка 1500 участников проголосовали против строительства металлургического предприятия, и лишь восемь человек выступили за.

По мнению пикетчиков, воля народа при принятии решений властями должна быть услышана и учтена. В настоящее время, по словам активистки, местная и региональная власть на диалог с жителями не идет. Есть поддержка от челябинских активистов и ученых, которые принимают участие в протестах против строительства Томинского ГОКа под Челябинском.

После пикетов инициативная группа в Троицке намерена подать апелляцию в президиум Челябинского областного суда, возможно, будет обращение в Верховный суд РФ.

Напомним, разговоры об инвесторах строительства ТМЗ начались еще в 2011 году. За четыре года был оформлен проект, и в 2015 году компании ООО «Троицкий металлургический завод» администрацией города Троицка было выдано разрешение на строительство. В планах инвесторов было задействовать территорию бывшего Троицкого дизельного завода.

В то же время резко активизировались общественные и политические силы Челябинской области, выступившие против строительства. В протестах участвовали представители региональных отделений КПРФ, «Справедливой России», «Родины» и экологических движений.

Правительство Челябинской области оказывает поддержку проекту строительства завода. По оценкам инвесторов, стоимость составит 7,8 млрд рублей, кредитором выступает Евразийский банк развития, будет создано около 400 рабочих мест.

«Для меня такое предприятие интересно с двух точек зрения. Во-первых, это развитие территории, решение проблемы занятости. Во-вторых, проект является интеграционным, приобретает новое звучание: сырье поставляется из Казахстана, а кредитором выступает Евразийский банк», — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский в октябре 2016 года.

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