Арест обвиняемого в шпионаже Сущенко продлен до 30 июня

Москва, , 15:50 — REGNUM Арест гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже, продлен до 30 июня 2017 г. Такое решение принял в среду, 26 апреля, Лефортовский суд Москвы. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Марк Фейгин.

«Лефортовский суд Москвы сегодня удовлетворил ходатайство следствия о продлении моему подзащитному Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказал адвокат.

Отмечается, что «дело Сущенко» имеет гриф «совершенно секретно», поэтому заседание проходило в закрытом режиме.

3 октября Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что в российской столице был задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Роман Сущенко.

По данным ведомства, иностранный гражданин собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Нацгвардии РФ, утечка которых за рубеж могла «нанести ущерб обороноспособности государства».

Читайте также: Арест Сущенко по делу о шпионаже признан законным

Читайте также: Киев вызвал консула РФ из-за «нарушения прав» украинского шпиона в Москве