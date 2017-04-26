За 16 лет население Латвии сократилось почти на 0,5 млн жителей

Рига, , 16:01 — REGNUM В период с 2000 по 2016 годы количество жителей Латвии уменьшилось на 410 тыс. человек (17,2%), говорится в отчете о реализации плана реэмиграции министерства экономики страны. Как сообщает портал Mixnews.lv, две трети (около 270 тысяч) этого сокращения произошло за счет миграции.

Среди других причин упомянуты старение населения и низкий уровень рождаемости. По подсчетам министерства иностранных дел, за пределами Латвии живут, учатся и работают более 370 тыс. граждан. Больше всего латвийцев проживает в Великобритании, США, Германии, Ирландии, Канаде, Австралии, России, Норвегии, Испании.

Министерство экономики также отмечает, что успешной реализации плана мероприятий по поддержке реэмиграции на 2013−2016 годы помешала нехватка финансирования. По этой причине многие мероприятия были реализованы частично или не реализованы вовсе, отмечают в Минэкономики. Как подчеркнули в ведомстве, лишь некоторые из уехавших жителей Латвии сообщают о том, что проживают за рубежом, поэтому в Регистре жителей нет полной информации о вернувшихся людях.

Напомним, план мероприятий поддержки реэмиграции на 2013−2016 годы правительство утвердило 30 июля 2013 года. На тот момент министр экономики страны Даниэль Павлютс заявил, что цель плана не заключается в том, чтобы призывать всех уехавших немедленно вернуться на родину. По его словам, необходимо тщательно обдумать это решение, оценив возможности трудоустройства в Латвии и размер вознаграждения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30% реэмигрантов после возвращения в Латвию разочаровались в своей родине и готовы вновь ее покинуть, свидетельствует исследование, проведенное Центром исследований диаспоры и миграции при Латвийском Университете. Среди упомянутых опрошенными латвийцами причин — сложности с трудоустройством (трудно найти приемлемую работу с желаемой зарплатой), проблемы с жильем, интеграцией детей в школе и другие.

Согласно исследованию, вернувшиеся на родину латвийцы ищут работу с зарплатой «на руки» не менее 1000 евро, чтобы сохранить уровень жизни как за границей. Но большинству это не удается.

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