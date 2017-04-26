Сталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж

Нижний Новгород, , 15:39 — REGNUM В Нижнем Новгороде 26 апреля 2017 года в Парке Победы высажен саженец, берущий свое начало от знаменитого тополя, пережившего Сталинградскую битву. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, родственники и потомки ветеранов, школьники и студенты, члены патриотических организаций.

Дерево, от которого берет свое начало саженец, и сегодня находится в Волгограде. Оно так и растет на пло́щади, которое на сегодня носит имя Павших борцов. Дерево выстояло в то время, когда вокруг него шли кровопролитные бои. На стволе тополя имеются многочисленные повреждения от пуль и осколков.

Одновременно с Нижним Новгородом аналогичные акции прошли в 15 городах России от Ямала до Чечни. В ходе мероприятия компанией МТС был организован телемост между всеми городами-участниками.

В этот же день в Парке Победы прошла еще одна акция — «Лес Победы». Ее участники высадили на территории парка десятки новых деревьев и кустарников, чтобы увековечить память каждого бойца Советской армии, который отдал долг Родине и с честью защищал свое Отечество во время Великой Отечественной войны.

Каждое посаженное дерево символизирует память о тех страшных днях, которые пережил советский народ. Сажая фамильное дерево, совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, родственники павших воинов и простые горожане смогли отдать дань памяти своим предкам.

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