Среда, 26 Апреля 2017 года
15:53:51 МСК

Сталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж

Общество

Ветераны, студенты и школьники собрались, чтобы высадить десятки деревьев в Парке Победы

32
Тополь Победы берет свое начало от знаменитого дерева, пережившего битву за Сталинград
Иллюстрация: Андрей Репин
Тополь Победы берет свое начало от знаменитого дерева, пережившего битву за Сталинград

Нижний Новгород, 26 апреля 2017, 15:39 — REGNUM  В Нижнем Новгороде 26 апреля 2017 года в Парке Победы высажен саженец, берущий свое начало от знаменитого тополя, пережившего Сталинградскую битву. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, родственники и потомки ветеранов, школьники и студенты, члены патриотических организаций.

10
«Мне тогда было столько же лет, как вам сейчас». Когда началась война, Нине Парамоновой было 12. Отец и старший брат ушли на фронт, а на попечении девочки остался младший брат.
Иллюстрация: Андрей Репин
«Мне тогда было столько же лет, как вам сейчас». Когда началась война, Нине Парамоновой было 12. Отец и старший брат ушли на фронт, а на попечении девочки остался младший брат.

Дерево, от которого берет свое начало саженец, и сегодня находится в Волгограде. Оно так и растет на пло́щади, которое на сегодня носит имя Павших борцов. Дерево выстояло в то время, когда вокруг него шли кровопролитные бои. На стволе тополя имеются многочисленные повреждения от пуль и осколков.

13
Участники акции надеются, что саженцы сталинградского тополя приживутся на нижегородской земле
Иллюстрация: Андрей Репин
Участники акции надеются, что саженцы сталинградского тополя приживутся на нижегородской земле

Одновременно с Нижним Новгородом аналогичные акции прошли в 15 городах России от Ямала до Чечни. В ходе мероприятия компанией МТС был организован телемост между всеми городами-участниками.

12
Памятная табличка, рассказывающая о судьбе тополя
Иллюстрация: Андрей Репин
Памятная табличка, рассказывающая о судьбе тополя

В этот же день в Парке Победы прошла еще одна акция — «Лес Победы». Ее участники высадили на территории парка десятки новых деревьев и кустарников, чтобы увековечить память каждого бойца Советской армии, который отдал долг Родине и с честью защищал свое Отечество во время Великой Отечественной войны.

26
Посадка «именных» деревьев
Иллюстрация: Андрей Репин
Посадка «именных» деревьев

Каждое посаженное дерево символизирует память о тех страшных днях, которые пережил советский народ. Сажая фамильное дерево, совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, родственники павших воинов и простые горожане смогли отдать дань памяти своим предкам.

Смотрите галерею к статье

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
Главное сегодня
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
ТашкентУзбекистан «Бессмертный полк» Политика
NB!
26.04.17
Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Общество
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»: экс-глава Удмуртии
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
26.04.17
Под ударом: Налоговый маневр превратит пенсии в пособия по бедности
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковНовые губернаторы и старые элиты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
«Правительство служит только тормозом»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
26.04.17
Марат ШибутовНефтегазовая отрасль Казахстана: стагнация с политическими рисками
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.04.17
Юрий СеливановПольский шлях на Одессу
ОдессаУкраина Украина и Польша Экономика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКиев «оштрафовал» «Газпром» на $6,5 млрд, а что дальше? — обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Александр БеловThe Strategist: Евросоюз вопиюще не подготовлен к победе Марин Ле Пен
ПарижФранция Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСобор в музее, или музей в соборе: чем шокированы паломники?
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Станислав СтремидловскийСтоит ли Тбилиси для Киева литургии раскольников?
ТбилисиГрузия Православие Политика
ещё главное