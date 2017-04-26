В Ростове-на-Дону стая бродячих собак растерзала женщину: жертва в больнице

Ростов-на-Дону, , 15:34 — REGNUM

В Ростове-на-Дону стало известно об очередном случае нападения бродячих собак на горожан. Так, очевидцы сообщают, что стая бездомных псов сильно искусала горожанку. Информацию разместили соседи жертвы в социальных сетях.

«Только что нашу соседку покусала стая собак возле дома по улице Орбитальной, 88/2. Женщину увезла бригада скорой помощи в БСМП-2. Состояние тяжелое, женщина просто спокойно шла домой», — написали неравнодушные горожане.

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Напомним, в марте 2017 года стая бродячих собак напала на 12-летнего мальчика. Инцидент произошёл в Первомайском районе. Школьник возвращался домой, от стаи озлобленных псов его отбил отец. К счастью, обошлось без тяжелых травм. По большому счету, ребёнок отделался лёгким испугом. Следователи начали по данному факту проверку. Пока об итогах ничего неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе-миллионнике работает центр безнадзорных животных. Он приютил у себя более 140 животных. Здесь их стерилизуют, прививают за счет благотворительных средств, а затем возвращают в места отлова. Несмотря на это, численность бродячих животных растет.

«Такая ситуация происходит в первую очередь из-за халатного отношения жителей к своим домашним питомцам. Ростовчане должны помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили», — отмечал ранее сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарев, комментируя ситуацию.

В течение года центр планирует реорганизовать свою работу.

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