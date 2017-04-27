Майдан головного мозга как комплексное расстройство психики и интеллекта

Киев, , 01:41 — REGNUM Солист группы «Вопли Видоплясова» отличился в прямом смысле — в выражении злобной и глупой русофобии он превзошел самых оголтелых пропагандистов, вызвав осуждение даже главы украинского МИД Арсена Авакова. И если высказывание Скрипки о русскоязычных украинцах как о дебилах, которых нужно переселить в гетто, можно считать симптомом майдана головного мозга, то каковы другие проявления этого комплексного психосоциального заболевания? И, главное, каков прогноз? Анамнез собирал постоянный автор ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Первая особенность майдана головного мозга (МГМ) состоит в том, что это приобретенное заболевание. Не правы те, кто утверждает, что МГМ — это врожденное свойство, увы: отдельные случаи первичного МГМ вызывают споры в экспертных кругах, большинство же эпизодов ясно свидетельствует о его вторичном (то есть не врожденном) характере.

Течение МГМ осложняется воспалением подлости, потерей совести, мутацией чувства собственного достоинства в чувство собственного этнического превосходства. Носитель МГМ страдает от непрерывного когнитивного диссонанса, вызванного необходимостью зарабатывать свой кусок недвижимости на Лазурном берегу, давая представления в стране-агрессоре.

Будучи отдельной формой русофобии, нацизма и экстремизма, МГМ создает трудности при дифференциальной диагностике, однако множество общих черт с названными расстройствами ставит МГМ в один ряд с ними, — с поправкой на местечковость и мелкое пакостничество. Прогноз затруднителен.

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