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В Пскове почтили память жертв радиационных аварий и катастроф

Общество

В Псковской области проживает около тысячи участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Псков, 26 апреля 2017, 15:04 — REGNUM  В Пскове сегодня, 26 апреля, у памятного знака жертвам Чернобыля состоялся митинг, посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, перед началом митинга представители духовенства совершили заупокойную литию.

Заместитель председателя областного собрания депутатов Виктор Остренко назвал аварию на Чернобыльской АЭС «уроком будущим поколениям о том, что с ядерной энергией нужно считаться, её нужно знать, понимать и правильно ею управлять, учитывая ответственность перед всем человечеством». Участники митинга почтили память павших минутой молчания, к памятному знаку были возложены цветы.

Мероприятия в память о жертвах и ликвидаторах радиационных катастроф проходят также Великих Луках. В Острове траурное мероприятие состоится ‪27 апреля‬ у мемориала «Героям Чернобыля».

В Псковской области проживают 736 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, из них 101 признаны инвалидами вследствие трагедии. Кроме того, в регионе живут 662 переселенца с зараженных в результате катастрофы в Чернобыле территорий. Также в Псковской области проживают 14 ликвидаторов аварии, произошедшей на производственном объединении «Маяк» в Челябинске 29 сентября 1957 года. Ещё 53 жителя региона — это ветераны подразделений особого риска, а 30 жителей подверглись радиационному воздействию на Семипалатинском испытательном полигоне — одном из крупнейших ядерных полигонов Советского Союза, прекратившем свою работу.

Напомним, крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В память о ней 26 апреля отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

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Чернобыльская трагедия
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