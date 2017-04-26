За участие в «группах смерти» могут наказывать родителей

Москва, , 14:58 — REGNUM Член Совфеда Елена Мизулина опасается, что родителей смогут привлекать к ответственности за то, что не смогли предотвратить участие детей в «группе смерти», передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

«В существующей редакции законопроекта ответственность так или иначе перекладывается на родителей, которые, например, не сумели установить «родительский контроль» и предотвратить вступление ребенка в сообщество о суицидах. Это — неверный подход», — заявила Мизулина, отметив опасения родительских организаций.

«Мы — законодатели должны продумать все варианты защиты детей от опасной для них информации», — указала сенатор.

Пакет законопроект, направленный на борьбу с детскими суицидами, Госдума приняла в первом чтении. Пакет поправок предусматривает не только уголовную ответственность для организаторов «групп смерти» в соцсетях, но и устанавливает обязанность Роскомнадзора уведомлять МВД о таких сообществах.

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