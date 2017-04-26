В Севастополе высадят 140 тыс. цветов ко Дню Победы

Севастополь, , 14:58 — REGNUM Государственное бюджетное учреждение Севастополя «Парки и скверы» ко Дню Победы посадит 140 тысяч новых цветов на городских клумбах — на улицах и площадях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«Однолетние петуния, катарантус, алиссум белый и калибрахоа придут на смену высаженным ранее тюльпанам. Контракты на поставку 250 тысяч цветов заключены с организациями из Краснодара и Волгограда. Первые 140 тысяч растений планируем высадить на городских клумбах до Дня Победы», — сказал заместитель руководителя ГБУ Александр Федяков.

Добавим, что сейчас севастопольские клумбы украшают сотни тысяч тюльпанов разных сортов и расцветок. По данным благоустройства, в городе впервые за 10 лет началось масштабное озеленение.

«Высадили порядка 240 тыс. тюльпанов 800 новых деревьев и 12 тыс. кустарников, в том числе роз», — сказал начальник управления благоустройства города Евгений Романенко.

Добавим, что в апреле силами управления проведена кардинальная обрезка деревьев вдоль городского кольца. Тогда Романенко заверил горожан, что акации выживут и станут «красивыми и сформированными».

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