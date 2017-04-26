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Именем героя апрельской войны в Карабахе названа одна из школ в Ереване

Общество

Роберт Абаджян погиб в ночь на 2 апреля 2016 года во время военных действий в Нагорном Карабахе, защищая боевой пост, расположенный в Мартакертском направлении

Роберт Абаджян
Роберт Абаджян

Ереван, 26 апреля 2017, 14:39 — REGNUM  Ереванская школа N147 будет носить имя героя апрельской войны 2016 года в Карабахе Роберта Абаджяна. Такое решение принято на заседании Совета старейшин Еревана сегодня, 26 апреля. В школе N147 учился сам Роберт Абаджян.

Роберт Абаджян погиб в ночь на 2 апреля 2016 года во время военных действий в Нагорном Карабахе, защищая боевой пост, расположенный в Мартакертском направлении.

«За проявленное исключительное мужество и отвагу» 8 мая 2016 года, по приказу президента НКР был посмертно награжден высшим званием НКР «Герой Арцаха» и орденом «Залотой орел».

Абаджян стал 24, кому присвоено высшее звание «Герой Арцаха», а также самым молодым обладателем звания (в 19 лет).

После гибели сослуживцев на боевом посту, в том числе командира роты, раненый в ногу Роберт Абаджян продолжал сражаться, в то же время держал связь с командиром батальона и сообщал важные сведения о событиях, происходящих на позиции.

Увидев приближающегося противника, Абаджян в последний раз вышел на связь и сказал, что уже подготовил свою последнюю гранату. Чтобы не попасть в плен, вместе с собой взорвал несколько солдат противника. Самоотверженность Роберта Абаджяна спасла солдат армянских сил, которые пришли на помощь с тыла.

Тело Абаджяна было обнаружено 8 апреля, в результате поисковых работ после договорённости о перемирии.

11 апреля Роберт Абаджян был похоронен на военном пантеоне «Ераблур» в Ереване.

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