Изъятия детей из семей в подавляющем большинстве случаев законны — Чайка

Москва, , 14:17 — REGNUM В подавляющем большинстве случаев процедура изъятия детей из семей органами опеки и попечительства, а также органами внутренних дел принимается обоснованно. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в Совете Федерации.

«В большинстве случаев такая процедура принимается обоснованно. В 2016 году органами опеки и попечительства отобраны из семьи при наличии угрозы жизни и здоровью 3 тыс. детей. При этом всего только в 20 случаях прокуроры признали такие действия незаконными», — заявил Чайка.

«Практически все они обжаловались, и мы признали только 20 случаев незаконными — в том числе по причине отсутствия достаточных данных об угрозе жизни ребенка», — уточнил он.

В свою очередь, органами внутренних дел изъяты из семьи 9 тыс. детей по тем же основаниям. «Из них с несоблюдением закона — лишь только 100 фактов», — констатировал генпрокурор.

«Это, наверное, тоже много. Но в сравнении всё познается. Удельный вес не очень большой. В принципе закон исполняется. И тем не менее прокурорами по правонарушениям внесено 100 представлений органам опеки и попечительства и внутренних дел», — резюмировал Чайка.