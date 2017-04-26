Путин отказался подписать закон о реновации, если он нарушит права граждан
Он также предостерег от нарушения прав граждан при расселении пятиэтажек
Москва, 26 апреля 2017, 14:03 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства России заявил, что не подпишет закон о реновации пятиэтажек в Москве, если он будет нарушать действующие в России законы.
«Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может», — сказал президент РФ, давая поручение правительству и Госдуме «проработать как следует» закон о реновации.
«Прошу проработать как следует, досконально, в том числе в диалоге с общественностью», — сказал глава государства. Он также предостерег от нарушения прав граждан при расселении пятиэтажек.
«Это должно быть сделано таким способом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан — прежде всего, право на собственность», — подчеркнул глава государства, отдельно отметив добровольное согласие граждан при реализации всех предложений.
«Ничего не может быть навязано силой и права граждан должны быть полностью соблюдены», — заключил Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, в том виде, в котором он был внесен в Госдуму, проект закона о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы категорически не устраивает значительное количество рядовых граждан и предпринимателей ведущих бизнес на предполагаемых к сносу территориях.
В данной инициативе властей эксперты усматривают желание мэрии Москвы получить для себя особый правовой статус, позволяющий игнорировать федеральное законодательство, обязательное для всех субъектов РФ. А также попытку отменить институт собственности на территории одного отдельно взятого региона.
Читайте ранее в этом сюжете: В законе о реновации пятиэтажек нашли коррупционную составляющую
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.