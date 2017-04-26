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Путин отказался подписать закон о реновации, если он нарушит права граждан

Общество

Он также предостерег от нарушения прав граждан при расселении пятиэтажек

Москва, 26 апреля 2017, 14:03 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства России заявил, что не подпишет закон о реновации пятиэтажек в Москве, если он будет нарушать действующие в России законы.

«Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может», — сказал президент РФ, давая поручение правительству и Госдуме «проработать как следует» закон о реновации.

«Прошу проработать как следует, досконально, в том числе в диалоге с общественностью», — сказал глава государства. Он также предостерег от нарушения прав граждан при расселении пятиэтажек.

«Это должно быть сделано таким способом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан — прежде всего, право на собственность», — подчеркнул глава государства, отдельно отметив добровольное согласие граждан при реализации всех предложений.

«Ничего не может быть навязано силой и права граждан должны быть полностью соблюдены», — заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в том виде, в котором он был внесен в Госдуму, проект закона о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы категорически не устраивает значительное количество рядовых граждан и предпринимателей ведущих бизнес на предполагаемых к сносу территориях.

В данной инициативе властей эксперты усматривают желание мэрии Москвы получить для себя особый правовой статус, позволяющий игнорировать федеральное законодательство, обязательное для всех субъектов РФ. А также попытку отменить институт собственности на территории одного отдельно взятого региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В законе о реновации пятиэтажек нашли коррупционную составляющую

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Расселение и снос пятиэтажек в Москве
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