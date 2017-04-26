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84 тысячи детей из Калужской области планируют отдохнуть в летних лагерях

Общество

Для проведения летней оздоровительной кампании на средства регионального бюджета закуплено около 8 тысяч детских путевок

Летний лагерь
Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР
Летний лагерь

Калуга, 26 апреля 2017, 14:03 — REGNUM  

В Калужской области за счет средств регионального бюджета закупили 7912 путевок для бесплатного летнего отдыха детей из семей льготных категорий. Всего в регионе отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях планируют около 84 тысяч детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве образования и науки региона.

7412 путевок предназначены для отдыха в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории области, 200 — на побережье Азовского моря и еще 300 — в санаториях на побережье Черного моря.

План распределения путевок утвердили 25 апреля на заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, которое провел министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. Также обсудили меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия питания детей. Руководителям лагерей поручили обратить особое внимание на материально-техническое состояние пищеблоков качество продуктов.

Отметим, что в 2016 году сотрудники управления Роспотребнадзора по Калужской области проверили 408 учреждений отдыха и 32 поставщика продуктов питания. Большая масса выявленных нарушений была связана с риском возникновения кишечных инфекций.

Что касается временной занятости подростков, то в период летних каникул планируется организовать досуг для 5 тысяч детей. В регионе надеются не допустить участия детей в экстремальных видах туризма и отдыха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в летних лагерях отдохнули около 90 тысяч детей Калужской области в возрасте от 7 до 17 лет. Это 92% от общего числа несовершеннолетних, проживающих в регионе.

Детская оздоровительная кампания на территории области прошла в 16 загородных оздоровительных учреждениях региона, в 3 санаториях и 3 учреждениях санаторного типа, в 356 лагерях с дневным пребыванием, в 8 лагерях труда и отдыха и в 17 туристических и палаточных лагерях. На оздоровительных базах Черного и Азовского морей побывало 634 ребенка, в том числе 100 детей отдохнули в детском оздоровительном лагере «Орленок» в Крыму. Всего на организацию летнего отдыха в регионе выделили 140 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Летний оздоровительный отдых калужских детей обошелся в 220 млн рублей

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Организация летнего отдыха детей
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