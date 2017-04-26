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«Житель мегаполиса за год вдыхает одну автошину и две тормозные колодки»

Общество

Росприроднадзору необходимо принять меры для обязательного установления экологической безопасности, считают в ОП РФ

Москва, 26 апреля 2017, 13:03 — REGNUM  В России отношение к противогололедным реагентам неоднозначное. Есть мнение, что они вредны для здоровья людей, что они «испаряются» и вызывают аллергию. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин на круглом столе «Проблемы зимнего содержания дорог и тротуаров в городах», сообщили в ОП РФ.

Академик РАН, председатель Общественного совета при Минприроды России Николай Касимов уточнил, что состав дорожной пыли изучен довольно слабо, хотя этим занимается Мосэкомониторинг и проблематика чрезвычайно широкая.

«Например, уровень бензаперена в крупных городах не станет меньше никогда. В восточном округе Москвы ведется мониторинг почвы с 1989 года, так можно сказать, что при попадании туда реагентов она превращается в солончаки», — сказал Касимов.

«Каждый человек, проживающий в большом городе, за год вдыхает в себя одну автомобильную шину и две тормозные колодки», — отметил академик РАН, директор НИИ экологии, человека и гигиены, окружающей среды им. Сысина Юрий Рахманин, говоря о песке как факторе увеличения концентрации в атмосферном воздухе отходов дорожно-автомобильного комплекса.

«Росприроднадзору необходимо принять меры для обязательного установления экологической безопасности закупаемых регионами РФ антигололедных реагентов путем прохождения государственной экологической экспертизы, а также обеспечить ежегодный экологический мониторинг почв в субъектах РФ по уровню засоления», — отметил эколог, депутат Госдумы VI созыва Максим Шингаркин.

Отмечая важность качественного зимнего содержания дорог и тротуаров в городах и обеспечения при этом экологической и санитарной безопасности, а также экономической эффективности, участники по итогам круглого стола разработали проект рекомендаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал наиболее актуальные проблемы в сфере экологии — это кардинальное снижение выброса вредных веществ в атмосферу, утилизация отходов, решение вопросов энергосбережения, благоустройства городов и сел.

«Всё это требует от законодателей регионов самого внимательного отношения к природоохранной тематике. Вопросы экологии касаются всех, и решать их нужно всем миром», — сказал Путин,

Напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии.

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