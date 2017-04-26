Улюкаеву разрешили утренние двухчасовые прогулки

Москва, , 12:58 — REGNUM Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в размере $2 млн, разрешили утренние двухчасовые прогулки. Такое решение, как передает «Коммерсантъ», принял 26 апреля Московский городской суд (Мосгорсуд).

«Суд постановил разрешить Улюкаеву двухчасовые прогулки утром с семи до девяти часов», — говорится в заявлении судьи.

Кроме того, Мосгорсуд признал законным продление до 15 июля домашнего ареста экс-министра экономики РФ Улюкаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МЭР Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» в ночь на 14 ноября 2016 года. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой «Роснефть» смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти».

Впоследствии глава РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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