США утверждают, что биологические лаборатории «носят гражданский характер»

Ереван, , 12:51 — REGNUM Посольство США в Армении прокомментировало публикации в СМИ, касающиеся открытых при содействии американской стороны биологических лабораторий.

В пояснении пресс-службы посольства отмечается, что деятельность лабораторий открыта для широкой общественности.

«Мы горды сотрудничеством с правительством Армении и оказанием помощи гражданам страны, в обеспечении гарантий здоровья сельскохозяйственных животных, финансирования ремонта и создания сверхсовременных лабораторий, благодаря которым укрепляются возможности правительства в вопросе осуществления общественного мониторинга возможных угроз здоровью людей и сельскохозяйственных животных, предупреждения эпидемий опасных заболеваний», — цитирует сообщение посольства США news.am.

Поясняется, что в числе лабораторных учреждений структуры в Ереване и областях при Национальном центре контроля и предотвращения заболеваний при Министерстве здравоохранения Армении, а также новые референс-лаборатории опасных патогенов при Министерстве сельского хозяйства.

«Несмотря на утверждения некоторых пропагандистских «информационных публикаций», эти учреждения находятся на балансе Министерства здравоохранения и Министерства сельского хозяйства Армении, потому о деталях ежедневной работы этих структур мы бы предложили осведомиться у этих министерств.

Мы также хотим подчеркнуть, что цель этих лабораторий носит полностью гражданский характер и они не являются «закрытыми» для общественности учреждениями, как это по недоразумению представлено в некоторых публикациях», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля 2016 г. в армянском Гюмри при финансировании Агентства по уменьшению угроз при Минобороны США был открыт центр по контролю и профилактике заболеваний. Это третий по счету центр в 2016 году: первый (референтная лаборатория при Национальном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении) был открыт в Ереване за несколько дней до этого, а второй — в областном центре Иджеван в апреле 2016 года.

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Агентство по уменьшению угрозы при МО США — центр контроля и инспектирования исполнения программ по совместному уменьшению угрозы, противодействию распространению ядерного оружия, технологической безопасности и содействия в вопросах безопасности и договоров контроля над вооружениями.

Все мероприятия исправно посещают профильные министры правительства Армении (здравоохранения и сельского хозяйства), посол США в Армении Ричард Миллс и представитель американского агентства Элизабет Джордж. В ходе церемонии открытия лаборатории в Ереване, когда кроме минздравовской лаборатории была открыта и референтная лаборатория особо опасных патогенов Государственной службы продовольственной безопасности, тогдашний министр сельского хозяйства Армении Серго Карапетян заявил, что об этих лабораториях «мы мечтали». «Мы годами стремились к мировым стандартам в области ветеринарии и скотоводства, и сегодня это уже реальность. И не случайно, что две лаборатории находятся рядом, поскольку здоровье людей и животных взаимосвязаны», — отметил Карапетян.

Американский посол, сообщив, что кроме центральной лаборатории они посодействуют строительству еще пяти лабораторий в регионах республики, рассказал о значении этой сети центров в деле защиты региона от опасных вирусов. Элизабет Джордж же сообщила, что правительство США на создание и оснащение двух лабораторий только в Ереване в сумме выделило порядка $15,5 млн. По ее словам, эти лаборатории станут прочной основой для сотрудничества двух стран в соответствующей сфере.

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Как отмечало ИА REGNUM, в последние несколько лет Министерство обороны США через свое Агентство по уменьшению угроз активно реализует программу создания сети биологических лабораторий в постсоветских республиках. С 2010 года референс-лаборатории и обслуживающие их станции открылись на Украине, в Грузии, Армении, Азербайджане, Молдавии, Казахстане, Узбекистане. С 2010 года их количество по всему миру возросло с 20 до 400 объектов.

Официальная Москва на уровне МИД и Государственной думы высказывает озабоченность по поводу создания сети биолабораторий по периметру своих границ. Критики этого проекта указывают на возможность двойного назначения этих лабораторий, поскольку их создание финансируется военными, а информация о деятельности этих объектов зачастую скрыта.

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