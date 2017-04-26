Дагестанские дальнобойщики активно регистрируются в «Платоне»

Махачкала, , 12:58 — REGNUM Федеральное дорожное агентство зафиксировало рост регистрации в системе «Платон» грузоперевозчиков из Дагестана. С начала апреля 2017 года число зарегистрированных в ней дагестанских пользователей выросло на 30%. Как сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе агентства, за последние недели к системе подключились больше 700 дагестанских владельцев большегрузов.

Росавтодор связывает такую активность с общероссийской положительной динамикой. За последний месяц в целом по стране количество зарегистрированных в системе грузоперевозчиков увеличилось на 20 тысяч. С начала функционирования «Платона» регистрацию прошли около 822 тысяч предпринимателей.

В агентстве также заявили, что система в большинстве случаев не является первопричиной проблем бастующих дальнобойщиков.

«Многие из таких предпринимателей ранее пытались работать при ценах ниже реальной себестоимости перевозок, демпинговали, экономили на всем, в том числе на уплате налогов и безопасности перевозок. Усиление контроля за этим рынком со стороны государства привело к тому, что эта бесперспективная модель бизнеса в конечном итоге проиграла здоровой конкуренции на рынке», — заявили в Росавтодоре.

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Власти Дагестана пойдут навстречу законопослушным дальнобойщикам

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля плата за километр проезда по федеральной трассе в рамках системы «Платон» была увеличена на 25% — с 1,53 рубля до 1,91. В преддверии этого несколько сотен дагестанских дальнобойщиков начали забастовку с требованием полной отмены системы. Акция продолжается с 27 марта. Всего в республике зарегистрирована 31 тысяча автомобилей грузоподъемностью свыше 12 тонн, которые попадают под действие «Платона».