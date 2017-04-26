Жильцам «пизанской многоэтажки» в Ингушетии могут дать новое жилье

Магас, , 12:44 — REGNUM Многоэтажный аварийный дом в Ингушетии по улице Почтовая в Малгобеском районе может быть расселен. Такое решение принял глава республики Юнус-Бек Евкуров после разговора с жильцами этого дома, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе главы региона.

Два корпуса многоэтажки из четырех наклонились и представляют угрозу для жизни, о чем жильцы поведали руководителю региона, однако специалисты считают дом пригодным для проживания.

Прокурор города заявил, что после проведения анализа состояния дома начались работы по укреплению его фундамента. Но Евкуров поручил сделать поквартирный обход многоэтажки и узнать мнение жильцов по дальнейшему их проживанию в аварийном здании. «Если же люди захотят переехать на новое место жительство им будут предоставлены квартиры в новостройках», — заявил глава Ингушетии.

Пока же по его поручению каждый собственник квартир в «пизанской многоэтажке» может рассчитывать на материальную помощь в размере 100 тыс. рублей.