В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость

Донецк, , 12:40 — REGNUM По данным Главного управления статистики Донецкой народной республики, только за два первые месяца нынешнего года население ДНР сократилось на 3594 человека. В основном уменьшение численности граждан произошло в городах (3428 чел.). За это время в Республике родилось 1887 человек, а умерли 6257 человек, то есть смертность превысила рождаемость более чем в 3, 2 раза. Коэффициент смертности на территории, где уже три года не прекращаются военные действия, достиг 16,7.

Причиной такого резкого сокращения численности населения явились война и ее последствия. Медики констатируют, что увеличилась смертность людей от инфарктов, инсультов, обострились хронические заболевания, которые часто приводят к летальному исходу. Люди продолжают гибнуть от снарядов, которые посылает на территорию ДНР украинская сторона.

Коэффициент рождаемости в ДНР очень низкий. На каждую тысячу человек приходится пять рождений в течение года. Негативное явление социологи объясняют тем фактом, что многие молодые семьи покинули территорию ДНР. Пожилые люди, оформившие пенсию на территории Украины, в основном предпочитают жить «на два дома», постоянно пересекая линию разграничения.

Считается, что сегодня на территории ДНР проживают 2.311.682 человека. Для сравнения: на территории Донецкой области, которая находится под контролем Украины, численность населения составляет 1.928.048 человек.