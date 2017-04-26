Вандализм или распил: в Ярославле поменяют чугунные решетки на стальные?

Ярославль, , 12:38 — REGNUM Планы мэрии Ярославля поменять чугунное ограждение Первомайского бульвара на стальное незаконны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Более того, сама чугунная решетка, которую собрались менять, установлена несколько лет назад в рамках работ по капитальному ремонту улиц на федеральные средства.

Согласно планам благоустройства мэрия собирается поменять в 2017 году чугунные ограждения на Первомайском бульваре и на проспекте Ленина. Проект изменений был представлен чиновниками на заседании постоянной комиссии по экономике муниципалитета Ярославля 19 апреля. Вместо чугунных ограждений администрация города планирует разместить там стальные с изображением герба города.

«Первомайский бульвар в 2004 году получил статус вновь выявленного объекта культурного наследия. Он еще не внесен в реестр объектов культурного наследия. Пока это не сделано, на нем никаких изменений производить нельзя. В этом году он точно не будет включен в реестр, поскольку нам выделено 500 тысяч рублей на историко-культурные экспертизы, и в списке объектов этого года для экспертизы Первомайский бульвар не значится», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Начальник отдела разрешительной документации департамента охраны объектов культурного наследия Станислав Пучков сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что никаких запросов на ремонт ограждения на Первомайском бульваре к ним не поступало.

Ранее заместитель мэра города Михаил Кузнецов сказал корреспонденту ИА REGNUM, что замена ограждений согласована с департаментом охраны ОКН. Кроме того, по мнению Кузнецова, замена является вынужденной мерой и секции чугунных ограждений пойдут на замену ограждения на Волжской набережной.

Как выяснил корреспондент ИА REGNUM решетку, которую собрались менять, установили всего несколько лет назад — при подготовке к тысячелетию города, в рамках реконструкции Первомайской улицы и улицы Ушинского. Тысячелетие отмечалось в 2010 году. Тогда на реконструкцию были выделены большие деньги, и подрядчик сделал качественную чугунную решетку на участке от площади Волкова до Красной площади. Эта решетка не является исторической, а копирует рисунок решетки набережной реки Москвы в столице. В отличие от стали, чугун практически вечен. Как убедился на месте корреспондент ИА REGNUM, решетка Первомайского бульвара находится в хорошем состоянии.

Аргумент о том, что решетку нужно снять, чтобы отремонтировать решетку на Волжской набережной, также не выдерживает никакой критики. Во-первых, нижний ярус набережной, где установлена такая же решетка, тоже был построен в 2010 году на деньги «Газпрома» и находится в идеальном состоянии. Во-вторых, при схожести рисунка и размера, есть некоторые отличия в нижней части и способе крепления. Ограждение с Первомайского бульвара не подойдет для Волжской набережной.

Кроме того, на отрезке бульвара от Красной площади до Волжской набережной решетка более ранняя, она имеет другой рисунок, однако власти собрались менять и ее.

Получается, что мэрия Ярославля хочет разрушить качественный объект, созданный к Тысячелетию города с участием федеральных средств, а также уничтожить еще более раннее ограждение бульвара. Зачем это делается, можно только предполагать.

«По моему мнению, это либо коррупция, либо вандализм, либо и то и другое одновременно. На ближайшем заседании муниципалитета я подниму этот вопрос, а в случае начала работ буду обращаться в прокуратуру и другие компетентные органы. Историки, экскурсоводы, градозащитники возмущены этими планами мэрии. Если есть желание поставить куда-то новые решетки, заработать на этом, то можно сделать это на других улицах хоть на проспекте Фрунзе. Но не в историческом центре Ярославля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Антон Голицын.

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