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Памфилова: Отмена открепительных «выведет из-под рабства» до 20 млн человек

Общество

Это не означает прямого повышения явки избирателей, однако дает людям возможность прийти на выборы, снимая все «ненужные барьеры»

Москва, 26 апреля 2017, 12:34 — REGNUM  Предполагаемая отмена открепительных удостоверений коснется от 5 до 20 млн российских граждан. Об этом 26 апреля заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, выступая на заседании ЦИК, посвященном обсуждению возможных механизмов реализации поправок в выборное законодательство РФ.

Она отметила, что ознакомилась с критическими замечаниями к законопроектам, где говорится о якобы замене открепительных марками. С критикой глава ЦИК категорически не согласилась, пояснив, что на самом деле предлагается вывести потенциальных избирателей «из-под этого рабства, крепостного права».

Открепительные удостоверения, по ее словам, «привязывали» большое число людей к месту регистрации, однако многие живут далеко от него и не имеют возможности оформить такой документ. По разным подсчетам, речь идет от 5 до 20 млн граждан, отметила Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что отмена открепительных не означает прямого повышения явки избирателей, однако дает людям возможность прийти на выборы, снимая все «ненужные барьеры». Участие в голосовании при этом является их личным делом, отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроекты, уточняющие избирательное законодательство. В частности документы предусматривают уточнение даты выборов президента России и отмену открепительных удостоверений.

В настоящее время избиратель должен лично подать заявление и предъявить паспорт, чтобы получить открепительное. Согласно инициативе, он сможет написать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения без предъявления документов, при этом подать такую заявку можно по телефону или через интернет.

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