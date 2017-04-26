В Бразилии полиция разогнала митинг в защиту прав коренных народов

Бразилиа, , 12:38 — REGNUM Около 3 тыс. представителей коренных народов Бразилии 25 апреля провели акцию протеста перед Национальным конгрессом страны и были разогнаны военной полицией, применившей слезоточивый газ, когда протестующие попытались войти в здание Конгресса, сообщает LaInfo.es.

Представители военной полиции использовали резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы предотвратить продвижение протестующих к зданию, где заседает бразильский парламент. В ответ на это демонстранты, среди которых были индейцы Амазонии в своих традиционных нарядах и амуниции, выпустили стрелы из луков в сторону сотрудников органов правопорядка.

Акция протеста была организованна Ассоциацией коренных народов Бразилии, которая стремится отстаивать права коренных племен на их земли. Между тем, президент Бразилии Мишель Темер готовится в ближайшее время объявить об отставке президента Национального индейского фонда Бразилии Антонио Кошту.

«Нынешнее правительство намерено уничтожить Фонд изнутри и снаружи», — заявил на прошлой неделе заместитель генерального прокурора Бразилии Луисиану Марис Маиа, который также возглавляет Департамент государственной прокуратуры по вопросам коренных народов.

«Внутри сокращают ресурсы и численность персонала Фонда с тем, чтобы сорвать процесс демаркации земель коренных народов. Снаружи на Фонд проводят атаки лоббисты интересов крупных агропромышленников и землевладельцев», — заявил Маиа.

Парламентский фронт защитников сельского хозяйства или «руралистов», состоящий из депутатов и сенаторов от всех партий, имеет долю в сельскохозяйственном секторе, или же их избирательные кампании финансируются агропромышленными предпринимателям, говорит Маиа.

Напомним, накануне в ООН состоялось празднование 10-летия со дня принятия Генеральной Ассамблеей Декларации прав коренных народов, призванной регулировать наиболее острые вопросы, касающиеся земли, ресурсов, групповых и индивидуальных прав коренного населения по всему миру. Форум коренных народов под эгидой ООН, открывшийся в Нью-Йорке 24 апреля, продолжит свою работу до 5 мая.