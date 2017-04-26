В Казахстане пройдет форум победителей в Великой Отечественной войне
В Международном форуме в Астане примут участие представители всех стран СНГ, Грузии и стран Прибалтики
Астана, 26 апреля 2017, 12:37 — REGNUM VII Международный форум победителей «Великая Победа, добытая единством: мужество фронта — стойкость тыла» пройдет в столице Казахстана 28 апреля, пишет газета «Казахстанская правда».
На форум в Астане приглашены ученые, эксперты, ветераны, журналисты из всех стран СНГ, Грузии и стран Прибалтики. Поздравления участникам форума направят президенты России и Казахстана.
В ходе мероприятия участники обсудят проблемы фальсификации истории Великой Отечественной войны, пути сохранения памяти и формирования образа Великой Победы в современной культуре и в СМИ.
Также запланированы культурные мероприятия для участников форума.
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С докладами о сохранении общей памяти народов стран постсоветского пространства о Великой Отечественной войне выступят представители поисковых групп и международных общественных движений.
Организатором мероприятия выступает российский политологический центр «Север-Юг» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.
Напомним, форум проводится с 2010 года. Мероприятия прошли в российских городах воинской славы Туапсе, Владикавказе, Волгограде, Курске, Москве и белорусском городе-герое Минске.
Целью международного форума является сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и вкладе всех народов стран СНГ в Великую Победу.
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