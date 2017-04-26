В Турции задержали более 1 тыс. обвиняемых в связях с Гюленом

Анкара, , 11:34 — REGNUM Более 1 тыс. предполагаемых сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена задержаны в Турции. Об этом сообщает местный телеканал NTV со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, в полицейской спецоперации были задействованы 8,5 тыс. человек. Рейды, которые велись по адресам проживания и работы подозреваемых, проводились в 72 провинциях страны.

Отмечается, что рейды силовиков в рамках дела о попытке госпереворота в Турции в 2016 году будут проводиться и впредь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайного положения (ЧП) был введен в Турции после попытки военного переворота. Около 47 тыс. человек из более чем 113 тыс. задержанных до сих пор остаются под стражей.

Задержанных подозревают в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Власти Турции считают, что именно Гюлен стоял за организацией попытки военного переворота. Исламский проповедник отрицает обвинения Анкары.

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