В Ярославле «Бессмертный полк» споет «День Победы»

Ярославль, , 11:28 — REGNUM В Ярославле праздничное шествие «Бессмертного полка» 9 мая закончится коллективным исполнением песни «День Победы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города

Акция «Бессмертный полк» в Ярославле проходит в четвертый раз и раньше она завершалась возложением цветов к Вечному огню. Теперь сценарий изменился, и вместо этого участники акции пойдут на стадион «Спартаковец» и исполнят песню «День Победы».

Организатор акции Алексей Мирошниченко рассказал, что «Бессмертному полку» сейчас очень нужны люди, умеющие играть на музыкальных инструментах и петь. Раньше в акции участвовало 1.5 тысячи человек и для музыкального сопровождения хватало одной машины с оборудованием. Сейчас колонна растягивается на километр и организаторы ожидают 15 тысяч участников. Поэтому в Ярославле ищут людей, которые могли бы встроиться в шеренгу с гитарами или гармонями и своей музыкой создать торжественное, праздничное настроение.

«Мы уже нашли группу «Заря», которые исполняют лирические песни о войне и исполнителя Ивана Панкова, которые примут участие в концерте. Вполне возможно, что они пойдут и в «Бессмертном полку», но пока других желающих не нашлось. Профессиональным музыкантам нужны аппаратура, партитура, а мы ищем людей, которые просто встанут в колонну и будут запевать песни. Еще мы беспокоимся как пройдет коллективное исполнение песни. Стадион «Спартаковец» рассчитан на 3−4 тысячи человек, а в акции примут участие около 15 тысяч», — сказал корреспонденту ИА REGNUM организатор акции, начальник Управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита.