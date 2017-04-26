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В Тверской области стартует поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

Общество

В регион съедутся более 500 поисковиков

Ржев, Тверская область, 26 апреля 2017, 11:26 — REGNUM  Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» стартует в Ржевском районе Тверской области 26 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В регион съедутся более 500 участников из 25 регионов России, а также Казахстана и Германии. Инициатива проведения поисковой экспедиции в Тверской области принадлежит главе региона Игорю Рудене, ее поддержал президент Владимир Путин.

Экспедиция продлится с 26 апреля по 8 мая, поисковые работы будут сосредоточены в Ржевском районе — недалеко от деревень Кокошкино и Есемово.

Помимо собственно поисковых работ, в рамках экспедиции будет проводиться обучение молодых поисковиков. В лагере с экскурсиями также побывают школьники — в рамках федеральной программы «Дороги Победы» — всего около тысячи. На базе поискового лагеря для них создадут полевой музей, где будут представлены находки поисковиков.

В ходе экспедиции «Калининский фронт» в деревне Кокошкино Ржевского района в 2016 году поисковики обнаружили останки 241 бойца и командира Красной Армии. По итогам поискового сезона 2016 года удалось установить судьбы более 100 бойцов. Все обнаруженные воины были захоронены с воинскими почестями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к старту поисковой экспедиции в Ржеве построено уникальное хранилище для останков и личных вещей советских воинов, поднятых во время полевых поисковых работ — на реализацию проекта из бюджета области было направлено 2,8 млн рублей.

Всего же на проведение поисковых мероприятий в Тверской области в этом году направят 17 млн рублей: 12 из них выделит федеральный бюджет, пять миллионов — областной.

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