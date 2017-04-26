Почетным гражданином Ярославля станет Владимир Извеков

Ярославль, , 11:23 — REGNUM В Ярославле депутаты муниципалитета города присвоят звание «Почетный гражданин города Ярославля» заслуженному работнику культуры РФ Владимиру Извекову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля

Владимиру Извекову 82 года, он возглавлял музей истории города с 1998 по 2011 год, является в настоящее время заместителем председателя комиссии по вопросам культуры и сохранению памятников историко-культурного наследия Общественной палаты Ярославской области и членом Президиума ЯОО ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».

Владимир Георгиевич возглавлял областной департамент культуры и участвовал в приобретении художественным музеем знаменитой коллекции Ашика, поддерживал симфонический оркестр. Во многом благодаря ему в Ярославле появился памятник Ярославу Мудрому и Демидовской столп. В Музее истории города при его участии возрождена городская Доска почета, открыт Зал трудовой славы, организована серия выставок, открывающих старый Ярославль как купеческую столицу Верхнего Поволжья. Последнее предложение Владимира Извекова — сделать песню Николая Добронравова и Александры Пахмутовой «Город-князь» гимном Ярославля.

«Владимир Георгиевич — уважаемый в нашем городе человек, который давно работает в сфере культуры. И даже сейчас, находясь на пенсии, продолжает трудиться во благо города, пропагандирует его на разных уровнях. Его идеи возродить или создать объекты, которые стали достопримечательностями нашего города, отличают Ярославль от других городов и делают его неповторимым и самобытным», — сказал корреспонденту ИА Регнум член комиссии по символам и наградам, депутат муниципалитета Виталий Рыбаков.