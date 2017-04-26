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Медведи просыпаются: мурманчан готовят к возможным встречам с хищниками

Общество

В поисках пищи хищники могут выходить к жилищу человека, а также к контейнерам с бытовыми отходами и несанкционированным свалкам в лесных массивах

Медведь
Mattyman17
Медведь

Мурманск, 26 апреля 2017, 12:13 — REGNUM  В Мурманской области начинают просыпаться медведи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в связи с наступлением тепла в Заполярье, региональное министерство природных ресурсов и экологии напоминает жителям региона о необходимости соблюдать правила при нахождении на природе.

«Хотя медведи и выходят из берлоги после полугодового сна не тощими, а с остаточным запасом жира, весной в Мурманской области земля скрыта под сплошным слоем снега, — напомнили в ведомстве. — Иногда медведям удаётся добыть лося или найти падаль, но чаще они довольствуются муравьями из первых вытаявших муравейников. Позднее на проталинах медведи находят перезимовавшие ягоды брусники, вороники, а на берегах ручьев — ростки медвежьей дудки и других растений, попутно ловят леммингов и полевок, разоряют птичьи гнезда».

Вместе с тем, по данным мурманского Минприроды, взрослые особи лапландского медведя достигают до 200 кг веса и прокормиться таким гигантам нелегко. В поисках пищи хищники могут выходить к жилищу человека, а также к контейнерам с бытовыми отходами и несанкционированным свалкам в лесных массивах.

Напомним, по последним данным, численность бурого медведя в Мурманской области составляет более 800 особей. Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы в регионе участились встречи людей с хищниками. Экологи считают, что причиной появления медведей стал бардак, то есть свалки, расположенные на территории региона.

В 2016 году первые медведи вблизи населённых пунктов Мурманской области были замечены в мае. В июне того же года специалисты Минприроды начали отстрел диких животных: ликвидации подверглись только те особи, которые агрессивно себя вели и угрожали здоровью людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Вблизи населённых пунктов Мурманской области заметили медведей

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Столкновения медведей с людьми
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