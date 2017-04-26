В Москве госпитализирован певец Тимати

Москва, , 11:06 — REGNUM Известный исполнитель Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, госпитализирован в одну из лучших частных клиник в Москве. Об этом сообщает телеканал Life.

«33-летний Тимур Юнусов обратился к врачам с жалобами на боли, — говорится в сообщении. — В медучреждении артисту предложили пройти полное обследование у кардиолога и терапевта».

Телеканал отмечает, что Тимати в сопровождении охраны приехал в медучреждение на дорогом автомобиле «Гелендваген».

Другие подробности пока неизвестны.