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Граждане Грузии пытались перекрыть мост в Абхазию

Общество

Участники акции протеста требуют от правительства мер по освобождению задержанных в Абхазии членов семьи Рогава

Тбилиси, 26 апреля 2017, 11:11 — REGNUM  У Ингурского моста с утра 26 апреля проходит акция протеста, участники которой требуют от правительства Грузии действенных мер по освобождению задержанных абхазской стороной членов семьи Рогава.

Как передают с места событий грузинские телекомпании, у моста собрались родственники и односельчане задержанных и в знак протеста попытались перекрыть движение по мосту между Грузией и Абхазией.

Особенную активность проявляла Дареджан Рогава, дочь одного из задержанных — Арчила Рогава, которая вместе с ребенком легла под автомобиль полиции. Между членами семьи Рогава и сотрудниками грузинской патрульной полиции завязалась словесная перебранка, которая переросла в физическое противостояние. В результате этого противостояния Дареджан Рогава была арестована и доставлена в Зугдидское управление полиции.

Причиной протеста семьи Рогава стал факт ареста правоохранительными органами Абхазии 25-летнего Пааты Рогава и 59-летнего Арчила Рогава по обвинению в незаконном пересечении границы. Случилось это 20 дней назад, причем грузинские СМИ подали этот факт как похищение абхазской стороной двух граждан Грузии.

Вопрос «незаконного задержания» членов семьи Рогава рассматривался на очередной встрече в рамках МПРИ в Гали, которая проходила 25 апреля. Так как договоренности об освобождении задержанных достичь не удалось, родственники Рогава обвинили правительство Грузии в бездействии и устроили акцию протеста.

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Грузия и Абхазия
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