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В Чечне начали строить еще один православный храм

Общество

В станице Шелковской на месте разрушенного 80 лет назад храма построят новый

Православный храм
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Православный храм

Грозный, 26 апреля 2017, 10:43 — REGNUM  Строительство нового православного храма началось в Шелковском районе Чечни. На днях состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание фундамента. Как сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе главы и правительства региона, новая церковь будет носить имя святой великомученицы Варвары.

Храм будет вмещать в себя одновременно до 200 прихожан. Высота купольной части церкви превысит 20 метров, а общая территория застройки — 1,5 гектара. Здесь же будут возведены приходская школа и жилой дом для священнослужителей. Финансируют стройку представители российского бизнеса и Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Строительство очередного православного храма в республике — значимое событие, тем более знаменательно, что его закладка происходит в преддверие 300-летия станицы Щелковской. Возведенный предыдущими поколениями казаков храм святой великомученицы Варвары был разрушен по приказу властей в 1937 году, отметил в ходе церемонии первый заместитель начальника Росгвардии по Чечне, помощник главы республики Даниил Мартынов.

С благодарственным словом к главе региона Рамзану Кадырову обратился епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. По его словам, мир и покой в регионе установился в том числе и из-за того, что глава республики «заботится о всех людях, проживающих здесь, несмотря на их национальность и вероисповедание».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне семь православных приходов. Самая большая в республике церковь архангела Михаила в Грозном была восстановлена еще в 2006 году. В 2016 году был возведен православный храм в станице Наурская, где проживают более двух тысяч русскоязычных жителей региона.

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