Архангельские поисковики доставят останки солдата для захоронения на родине

Архангельск, , 10:38 — REGNUM Архангельские поисковики присоединятся к всероссийскому проекту «Дорога домой», который подразумевает под собой целый комплекс мероприятий по доставке останков солдат для захоронения на малой родине. «Всероссийский проект «Дорога домой» организован военно-историческим центром Северо-Западного Федерального округа. Старт проекта — 30 апреля этого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГАУ «Патриот».

Так, 27 апреля в 13 часов от регионального центра патриотического воспитания в село Солодники Астраханской области будут отправлены останки солдата Андрея Семеновича Перегудова. Торжественное захоронение солдата на родине состоится 4 мая 2017 года.

По информации председателя регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Архангельской области Елены Недзвецкой, поисковики Архангельской области с 1996 года отправляют останки воинов в регионы и осуществляют транспортировку останков наших земляков в рамках регионального проекта «Герои Земли Поморской».

«Задача проекта — помочь поисковым отрядам доставить бойцов, поднятых на полях сражений Великой Отечественной войны, к местам их захоронения или для передачи родственникам. А также помочь поисковым организациям в правильном оформлении сопроводительных документов, необходимых для перевозки останков павших и осуществления их законной передачи представителям органов исполнительной власти, предоставить возможность поисковикам самим присутствовать при церемонии отдания последних почестей погибшему и лично передать останки», — пояснила Елена Недзвецкая.