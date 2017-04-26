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В Астрахани изменили место сбора «Бессмертного полка»

Общество

Ко Дню Победы в городе готовятся полным ходом

«Бессмертный полк» в Астрахани
Иллюстрация: Astrobl.ru
«Бессмертный полк» в Астрахани

Астрахань, 26 апреля 2017, 10:28 — REGNUM  Стало известно место сбора участников акции «Бессмертный полк» в Астрахани. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столицы Прикаспия 26 апреля, в 2017 году формировать колоннужелающих пронести по центральным улицам фотографии своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, начнут у Астраханского кремля, а не в парке «Армения», как это было годом ранее.

Конечной точкой традиционно останется площадь Ленина. Как сообщил начальник отдела охраны порядка городского управления МВД Александр Родионов, все участники и желающие увидеть масштабное действо должны будут пройти пункты досмотра, движение автотранспорта на подходах к Кремлю будет запрещено.

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Парад Победы в Астрахани начнется в 11:00 по местному времени, также как и в Москве.

«Мероприятие масштабное, и для того, чтобы оно прошло без происшествий, необходимо налаженное взаимодействие всех структур, принимающих участие в его организации», — отметил глава городской администрации Олег Полумордвинов.

В настоящее время подготовка к главному празднику страны, до которого остается менее двух недель, в Астрахани идет полным ходом. Главные торжества, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы, пройдут 8 и 9 мая. Накануне Дня Победы состоится традиционное возложение цветов к мемориальным комплексам с участием руководства области и города, ветеранов, депутатов, общественных организаций. А 9 мая астраханцев ждет Парад Победы, акция «Бессмертный полк» и другие мероприятия, которые пройдут во всех районах города.

Количество желающих принять участие в акции «Бессмертный полк» растет год от года. В 2016 году к шествию присоединились порядка 17 тысяч астраханцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в традиционном военном параде, который прошел в Астрахани 9 мая 2016 года, приняли участие более тысячи военнослужащих, представлявших различные виды и рода войск областного гарнизона, а также силовые ведомства. Завершился парад прохождением военной техники и конным шествием казаков.

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«Бессмертный полк»
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