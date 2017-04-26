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Количество сёл с «сухим законом» выросло в Якутии до 142

Общество

Но не все депутаты считают такие запреты действенными

Якутск, 26 апреля 2017, 11:17 — REGNUM  В Якутии продажу алкоголя запретили ещё в 18-ти сёлах республики. В итоге число населённых пунктов региона, где нельзя торговать спиртным, достигло 142, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики.

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Запрет распространили на сёла Тумул, Сулгаччы, Сэргэ-Бес, Толон, Суола, Арылах, Сайылык, Май, Усун-Кюель, Дюллюкю, Тамалакан, Дайа-Амгата, Эйик, Техтюр, Джаргалах, Харбала, Урицкое, Кюбяинде. Принятые на сельских сходах решения депутаты республики одобрили большинством, но с антиалкогольной политикой в поселениях согласны не все.

«Вы не сказали, что у вас есть спортзал, дом Культуры. Чем будет молодёжь у вас заниматься?, — спрашивала у главы Техтурского наслега Николая Ефимова депутат Ирина Енторова. — Прежде чем принимать закон, как вы решили бороться с алкоголизмом? С других населённых пунктов к вам будут завозить водку и торговать, предусмотрены ли у вас в этом случае штрафные санкции?».

«У нас близко Покровск и Якутск, транспортная схема очень удобная, чтобы привести или купить. Спортзалов и клуба нет. Но мы стараемся, работу ведём», — ответил ей глава.

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Парламентарий Пётр Аммосов предположил, что «сухой закон» в Техтюрском наслеге — это по факту просто небольшое удорожание вино-водочной продукции: «Если человеку захочется выпить, он всё равно съездит. Я понимаю ещё запреты в отдалённых сёлах, там запретишь — и всё. А у вас-то бесполезно. Может быть другой какой подход всё-таки? Мы просто обманываем друг друга».

«Не каждый же может остановить транспорт и ехать куда-то, так что какой-то удар получается», — ответил ему Николай Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости замены локальных мер борьбы с алкоголизмом комплексными в отчёте перед парламентом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел региона Александр Климов.

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«Одними полицейскими запретительными мерами эту проблему решить невозможно. Даже в тех населённых пунктах, где полностью запрещена продажа алкогольной продукции, по-прежнему совершаются преступления на почве пьянства. Наряду с этим, запрет привёл к появлению так называемых точек нелегальной продажи спиртных напитков, а также послужил почвой для распространения суррогатных видов алкоголя. Я уже не говорю о налоговой составляющей, которую потеряли местные бюджеты», — отметил в своём выступлении руководитель силового ведомства.

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Антиалкогольная кампания в Якутии
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