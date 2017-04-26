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На Радоницу Оренбург испытал дефицит автобусов

Общество

На остановках, через которые пролегал маршрут муниципальных автобусов, следовавших до кладбищенских комплексов, наблюдалось скопление народа и очереди, что вызвало недовольство горожан

Корзухин А.И. Поминки на деревенском кладбище. 1868
Корзухин А.И. Поминки на деревенском кладбище. 1868

Оренбург, 26 апреля 2017, 09:56 — REGNUM  В Оренбурге 25 апреля, на Радоницу, кладбищенские комплексы посетили более 165 тыс. человек, чтобы отдать дань памяти усопшим родным и близким. По информации управления пассажирского транспорта, была четко организована работа автобусов до кладбищенского комплекса «Степной» и кладбища на улице Монтажников. Для обслуживания маршрутов №№46, 60, 60с и 46-к, следующих до кладбищенских комплексов города, задействовали 153 муниципальных автобуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Однако горожане отметили недочеты в работе транспортников. На остановках наблюдались большие очереди. Начальник городского управления пассажирского транспорта Максим Файзуллин признался, что чиновники не рассчитывали на такое большое количество людей. В результате пришлось снимать с муниципальных маршрутов автобусы, чтобы пустить дополнительный транспорт по маршрутам до кладбищенских комплексов.

Изначально планировали пустить на линии до кладбищ 130 автобусов. Их оказалось мало. Впоследствии число автобусов увеличили до 153 единиц.

Контролировали движение транспорта и ликвидировали возникающие заторы 25 апреля более 170 автоинспекторов. В охране общественного порядка были задействованы 339 сотрудников полиции, 10 сотрудников Отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии, 10 — сотрудников ОМОН и 110 сотрудников частных охранных предприятий, а также девять представителей добровольной народной дружины. По данным пресс-службы городской администрации, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Стоит отметить, что в 2017 году количество оренбуржцев, решивших посетить кладбище на Радоницу, значительно превысило прошлогодний показатель. Напомним, в 2016 году в день поминовения усопших кладбища посетило порядка 145 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге могут запретить движение машин по улице, ведущей на кладбище

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