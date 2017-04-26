Выставка антикварных и винтажных кукол откроется в Барнауле

Барнаул, , 09:51 — REGNUM Выставка «Кукольная страна» откроется в среду, 26 апреля, в Барнауле. Об этом сообщается на официальном сайте города.

«26 апреля в Государственном художественном музее Алтайского края начнет работать выставка антикварных и винтажных кукол, игрушек XIX—XX веков «Кукольная страна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гостям и жителям города будут представлены до 28 мая куклы из частной коллекции жительницы Санкт-Петербурга Марины Беляковой. Многие из экспонатов публика увидит впервые.

«Кукольная страна» — это выставка о детстве, воспоминаниях, о том, во что когда-то играли наши бабушки и дедушки, мамы и папы», — рассказывают в музее.