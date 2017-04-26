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Украина оказалась на 102 месте в рейтинге свободы слова

Общество

Рейтинг публикует каждый год международная организация «Репортеры без границ»

Киев, 26 апреля 2017, 09:31 — REGNUM  102-е место из 180 стран заняла Украина в ежегодном индексе свободы слова, составленном международной организацией «Репортеры без границ», передает пресс-служба организации.

Согласно данным исследования, в 2015 году Украина занимала 129 строчку в рейтинге, поднявшись, таким образом, на 27 пунктов за два года, обогнав Болгарию, Индию и Таджикистан.

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Россия заняла 148 позицию в индексе, не изменив положение в рейтинге по сравнению с 2016 годом. США также остались на 48 месте, заняв эту позицию в рейтинге годом ранее.

По мнению «Репортеров без границ», самой несвободной страной для прессы стала в 2017 году КНДР, затем по возрастанию следуют Эритрея, Туркмения, Сирия и Китай. Самыми «свободолюбивыми» оказались Норвегия, Швеция и Финляндия, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место соответственно в 2017 году.

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Напомним, международная организация «Репортеры без границ» с 1985 года занимается борьбой против цензуры и за освобождение журналистов во всему миру. Она каждый год публикует индекс свободы слова, который основывается на количестве смертей журналистов в оцениваемых странах, тюремных сроках корреспондентам, нападениях на работников прессы и так далее.

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