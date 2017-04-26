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Число счастливых людей в России достигло рекордного значения — опрос

Общество

Уровень счастья достиг максимального показателя за все годы измерений

Счастье не за горами
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Счастье не за горами

Москва, 26 апреля 2017, 09:28 — REGNUM  Число российских граждан, чувствующих себя счастливыми, достигло максимального значения за все годы исследований, проводимых Всероссийским центром изучения общественного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85% — максимальный показатель за все годы измерений», — сообщает ВЦИОМ.

Наибольший процент счастливых граждан отмечается среди людей от 18 до 24 лет (95%). Большинство (94%) людей с хорошим достатком также ощущает себя счастливым.

Среди людей старше 60 лет показатель ниже — 82%, среди тех, кто не имеет хорошего дохода — 63%.

Уточняется, что опрошенные среди факторов, которые делают их счастливыми, чаще всего называли свою семью (таких 32%) и своих детей (19%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным «Левада-центра» большинство граждан России хорошо относятся к президенту РФ Владимиру Путину: у 32% опрошенных он вызывает симпатию, десять процентов восхищаются президентом, 27% не могут сказать о нем ничего плохого. 72% доверяют главе государства и ценят его заслуги.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители России назвали главные достижения Путина: опрос

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