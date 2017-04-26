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В Колумбии повстанцы ELN освободили двух заложников

Общество

Освобождение заложников стало результатом соглашения, подписанного в столице Эквадора Кито

Армия национального освобождения (Колумбия)
Иллюстрация: Silvia Andrea Moreno
Армия национального освобождения (Колумбия)

Богота, 26 апреля 2017, 09:24 — REGNUM  Международный комитет Красного Креста 26 апреля подтвердил, что два человека, ранее удерживаемые членами леворадикальной повстанческой группировки Национальная армия освобождения (ELN), были освобождены в сельской местности колумбийского департамента Чоко, сообщает канал TeleSur.

Фреди Эскудеро и Лиди Бетанкур, задержанные членами ELN в середине марта 2017 года, были переданы сотрудникам Красного Креста в сопровождении представителей Кубы, Эквадора и Норвегии.

Также при передаче присутствовали представители католической церкви, представители Управления Верховного комиссара по вопросам мира при президенте Колумбии и Уполномоченного по правам человека Организации Объединенных Наций.

Информация, ранее появившаяся на странице ELN в Twitter, была подтверждена главой Международного комитета Красного креста (МККК) в Куибдо, столице департамента Чоко, Анной Прас.

«Мы рады подтвердить, что успешно завершили эту гуманитарную операцию, и что эти два человека скоро воссоединятся со своими семьями», — заявила Прас. Она также выразила уверенность в дальнейшем сотрудничестве сторон конфликта с МККК для реализации будущих гуманитарных миссий в Колумбии.

Освобождение заложников стало результатом соглашения, подписанного в Кито, где был согласован протокол проведения гуманитарной операции. Министерство обороны Колумбии через Twitter также подтвердило это освобождение.

Напомним, что при поддержке МККК в качестве нейтрального и беспристрастного посредника 1630 человек были освобождены в Колумбии с 1994 года. В настоящее время повстанческая группировка ELN, вторая по численности в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии — Народной армии (FARC-EP), находится в процессе переговоров о заключении мира с колумбийским правительством, где в качестве гарантов процесса выступают Куба, Эквадор и Норвегия.

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