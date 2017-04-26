В Подмосковье откроется центр поддержки социально ориентированных НКО

Реутов, Московская область, , 09:01 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, в городе Реутов Московской области откроется первый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом заявила министр социального развития Ирина Фаевская, передает «Радио 1».

«В последние годы в Московской области ведется активная работа по оказанию поддержки НКО, в том числе в форме субсидирования социально значимых проектов, предоставления имущественной и информационной поддержки», — отметила министр.

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Центр станет площадкой для проведения встреч НКО и представителей власти, бизнеса и жителей Подмосковья.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2017 года вступил в силу закон о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших статус исполнителей общественно полезных услуг.

Напомним, в ноябре 2016 года в Москве на форуме Общественной палаты «Сообщество» президент РФ Владимир Путин предложил создать благоприятную, дружелюбную, дружескую среду для развития социально ориентированных НКО, а также найти новые преференции для социальных некоммерческих организаций.