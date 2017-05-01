Уральский рабочий: любовь к профессии, мастерство и честь

Екатеринбург, , 07:07 — REGNUM Урал славен своими трудовыми традициями в промышленной сфере, с которой и началось освоение региона. Вдоль всего горного хребта шла добыча полезных ископаемых, которые перерабатывались на многочисленных заводах и потому рабочие руки мастеровых всех профессий всегда были востребованы на Урале.

Екатеринбург был основан как столица горнозаводского края и стал уездным городом Пермской губернии. В советский период истории город был переименован в 1924 году в Свердловск, а в первые пятилетки начался бурный рост промышленности, который в итоге превратил Свердловск в мощный индустриальный и административный центр и вывел город в пятёрку, а по некоторым показателям и в тройку наиболее развитых в РСФСР.

В 1991 году город был снова переименован в Екатеринбург, а начавшаяся в конце 1980-х начале 1990-х годов перестройка негативно отразились на многих сферах жизни города, в том числе и на промышленности. Как и по всей стране, рабочие специальности стали «непрестижными». Молодёжь была ориентирована на предпринимательскую деятельность или на получение высшего образования с последующей перспективой занять руководящую должность.

Несмотря на все эти процессы в Екатеринбурге остались горожане, которые гордятся своей рабочей специальностью и любят свою профессию. Один из них Егор Уфимцев, который на протяжении последних девяти лет слесарем газового оборудования на предприятии АО «Екатеринбурггаз». Примечательно, что до 2008 года он работал менеджером, но впоследствии предпочёл рабочую специальность.

Егор устанавливает и производит наладку газового оборудования: кухонные плиты, водонагревательные колонки и котлы отопления. По его словам, отношение людей к слесарям-наладчикам в основном позитивное, хотя бывают и курьёзные случаи. Современное газовое оборудование достаточно сложное и, как правило, с электроникой, но многие горожане воспринимают газовика, как слесаря, который только крутит шланги и гайки, а это уже не так. Рабочие обслуживают импортное оборудование с современной электроникой. Так вот во время монтажа оборудования в одном из домов Егору потребовалась спиртосодержащая жидкость, для обезжиривания электрических контактов. Он попросил у хозяйки спирт, либо любой хозяйственный или косметический раствор на спирту, или на худой конец жидкость для снятия лака. «А вы что и жидкость для снятия лака пьёте», — заявила хозяйка, видимо решив, что Егор злоупотребляет спиртным. «Да пьём, если спирта нет», — отшутился Егор, не став пояснять, для чего ему нужна была жидкость.

«На самом деле на работе мы не пьём. Мы уважаем наших клиентов и не позволяем себе приходить на работу «с запахом». Нам платят за хорошую и качественную работу, и мы будем оправдывать ожидания людей, которые вызывают нас для установки и наладки оборудования», — заявил Егор. Тем самым он подчеркнул, что рабочая честь, которой славились мастеровые Урала для него не пустой звук.

Также трепетно к своей профессии относится и Владимир Варламов — инженер по наладке промышленного оборудования на фабрике мороженого Хладокомбината №3 в Екатеринбурге. Оборудование современное, сложное. Автоматы по производству мороженого оснащены компьютерами, с помощь которых задаются производственные параметры. Также помимо механики на современном оборудовании много узлов работающих на пневматике.

Владимир Варламов убеждён, что лучший контролёр качества работы — это совесть. Этому принципу он научился ещё в советское время, когда долгое время работал на заводе Уралмаш (УЗТМ) — гордостью отечественного машиностроения. К сожалению, после распада СССР на УЗТМ начался спад производства и сокращение штата. В результате многие рабочие-специалисты были вынуждены искать работу на других производствах, либо менять специальность.

Слесарь-ремонтник Геннадий Киселёв также убеждён, что популяризация рабочих профессий просто необходима. Именно рабочие создают реальную продукцию, и именно поэтому он горд тем, что вносит и свой посильный вклад в производство валового регионального продукта.

Рабочих людей можно встретить и на улицах Екатеринбурга. В городе постоянно ведутся дорожные работы, профилактика и ремонт электросетей и сетей водоснабжения, а также иные работы. Сотни тысяч простых тружеников ежедневно выпускают продукцию и обеспечивают жизнедеятельность и благоустройство городской среды. Вот только, к сожалению далеко не всегда руководство предприятий по достоинству оценивает труд своих рабочих.

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