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Неуместные слова о последствиях цунами стоили кресла японскому министру

Общество

Масахиро Имамура заявил, что если бы цунами обрушилось на район, расположенный ближе к Токио, сумма ущерба была бы вовсе гигантской

Токио, 26 апреля 2017, 08:35 — REGNUM  В Японии подал в отставку министр реконструкции пострадавших от стихии регионов Масахиро Имамура. Поводом стало неоднозначное высказывание министра в адрес районов, пострадавших от цунами в 2011 году, передает агентство Кyodo.

Выступая на банкете 25 апреля, Имамура отметил, что нанесенный стихией ущерб составил 25 трлн иен (около $227 млрд). По его словам, «хорошо, что это произошло в Тохоку» (то есть в северной части острова Хонсю), ведь если бы цунами обрушилось на район, расположенный ближе к Токио, сумма ущерба была бы вовсе гигантской.

Слова Имамуры возмутили японскую оппозицию и общественность, их сочли пренебрежением к жителям пострадавших префектур, где в результате разгула стихии погибли около 20 тыс. человек.

После выступления Имамуры глава правительства Японии Синдзо Абэ извинился за слова министра, «которые могли обидеть жителей Тохоку». Отмечается, что решение покинуть свой пост Масахиро Имамура принял самостоятельно.

Министр позволил себе неоднозначное высказывание не в первый раз. В начале апреля он вышел из себя на пресс-конференции, когда ему задали вопрос о возвращении в свои дома эвакуированных жителей префектуры Фукусима. Поведение жителей Имамура назвал «их личным делом» и потребовал от задавшего вопрос журналиста «заткнуться» и покинуть помещение.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» свои дома покинули около 174 тыс. человек. По мере того, как в зоне бедствия проводятся работы по дезактивации, районы в окрестностях станции объявляются пригодными для жизни. Однако японцы, проживавшие там раньше, не торопятся возвращаться.

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Землетрясение, цунами и авария на АЭС в Японии
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