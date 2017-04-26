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В Москве на 98-м году жизни скончалась военный писатель Елена Ржевская

Общество

«Друзья, она вас помнила и любила», — написала внучка Ржевской

Москва, 26 апреля 2017, 07:55 — REGNUM  В Москве на 98-м году жизни скончалась военный переводчик, писатель, принимавшая участие в опознании тела Адольфа Гитлера Елена Ржевская (Каган). Об этом в своем Facebook написала ее внучка Любовь Сумм.

По словам Сумм, Ржевская умерла «спокойно и тихо». «Друзья, она вас помнила и любила», — написала внучка писателя.

Елена Ржевская (Каган) родилась в Гомеле (Белорусская ССР) в 1919 году. С 1937 по 1941 год она училась в Московском институте философии, литературы и истории (ИФЛИ).

На фронт Ржевская ушла в качестве военного переводчика, всю войну вела дневники. В будущем эти записи легли в основу ее военной прозы. В 1948 году она окончила Литературный институт имени М. Горького.

Ржевская была членом Союза писателей СССР и российского ПЕН-Центра, автор книг «Берлин, май 1945», «Февраль — кривые дороги, «За плечами XX век», «Геббельс: портрет на фоне дневника» и многих других.

В книге «Берлин, май 1945», изданной в 1965 году, Ржевская описала последние дни войны и взятие имперской канцелярии, где нашли и опознали тело Гитлера.

Ржевская награждена двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими орденами и медалями.

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