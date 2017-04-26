Минфин РФ предложил запретить продажу алкоэнергетиков

Москва, , 07:39 — REGNUM Министерство финансов (Минфин) Российской Федерации подготовило поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), которые вводят запрет на производство и продажу алкоэнергетиков на территории страны. Речь идет о напитках содержащих менее 22% этилового спирта и тонизирующие добавки. Об этом сообщает газета «Известия».

В пресс-службе министерства рассказали, что исключение авторы поправок предлагают сделать для производства алкоэнергетиков на экспорт.

«В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина поддерживают эту инициативу, утверждая, что такие напитки опасны для здоровья», — говорится в сообщении.

В Минфине объяснили появление законопроекта итогами научных исследований. Ученые утверждают, что алкогольные тонизирующие напитки вредят организму, поскольку вызывают привыкание.

В министерстве также добавили, что в вопросе, а возможном запретите алкоэнергетиков речь идет о здоровье населения, что значительно важнее выпадающих доходов от уплаты акцизов.