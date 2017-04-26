Среда, 26 Апреля 2017 года
08:18:44 МСК

Минфин РФ предложил запретить продажу алкоэнергетиков

Общество

В Минфине РФ объяснили появление законопроекта итогами научных исследований

Москва, 26 апреля 2017, 07:39 — REGNUM  Министерство финансов (Минфин) Российской Федерации подготовило поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), которые вводят запрет на производство и продажу алкоэнергетиков на территории страны. Речь идет о напитках содержащих менее 22% этилового спирта и тонизирующие добавки. Об этом сообщает газета «Известия».

В пресс-службе министерства рассказали, что исключение авторы поправок предлагают сделать для производства алкоэнергетиков на экспорт.

«В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина поддерживают эту инициативу, утверждая, что такие напитки опасны для здоровья», — говорится в сообщении.

В Минфине объяснили появление законопроекта итогами научных исследований. Ученые утверждают, что алкогольные тонизирующие напитки вредят организму, поскольку вызывают привыкание.

В министерстве также добавили, что в вопросе, а возможном запретите алкоэнергетиков речь идет о здоровье населения, что значительно важнее выпадающих доходов от уплаты акцизов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Алкоголизм и борьба с ним
Главное сегодня
NB!
26.04.17
На Алтае за получение взятки задержан еще один чиновник
МаймаАлтайРоссия Коррупция Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
В США пройдут пуски баллистических ракет Minuteman III
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
26.04.17
Der Focus: При низкой явке избирателей у Марин Ле Пен есть шансы на победу
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
26.04.17
Китай спустил на воду свой второй авианосец
ДаляньКитай Военно-морской флот Техника
NB!
26.04.17
Минск идет курсом на экономические рифы. Свистать всех наверх?
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Украина достигла совершенства. Теперь всё
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Украина хочет стать «вратами» Китая в Европу
ПекинКитай Экономика Китая Экономика
NB!
26.04.17
Эстония в воронке ненависти
ТаллинЭстония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Грузия выбирает мирный путь. Но с великим трудом
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
В США вышел новый фильм о русских — со Шварценеггером в главной роли
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
26.04.17
Трамп заявил, что «не боится» торговой войны с Канадой
ВашингтонСША Экономика США Экономика
NB!
26.04.17
Иначе – беда. Новая техника требует новой культуры управления
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Техника
NB!
26.04.17
Энергоблокада ЛНР: в семью вернутся те, кто не вымрет, как динозавры?
МоскваРоссия Энергетическая блокада ЛНР Экономика
NB!
26.04.17
Казахстан: тенденцию к исламизации нужно подавлять сразу
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
26.04.17
В Бразилии протестующие индейцы применили против полиции лук и стрелы
БразилиаБразилия Экономический кризис в странах Латинской Америки Политика
NB!
26.04.17
ПМР: «Приднестровские» инициативы Додона — «пыль в глаза и популизм»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
26.04.17
США против КНДР: почему не применяется проверенная «мягкая сила»?
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Людмила ЛисКуда заводит свобода, или Остепенившийся революционер
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
26.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума — 2
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
26.04.17
Владимир Добрынин Герника: трагедия, ставшая торговой маркой
ГерникаИспания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
26.04.17
«При цене ниже 100 долларов за баррель интереса к Арктике не будет»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
ещё главное