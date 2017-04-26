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Депутаты Якутии недовольны Счётной палатой: «Объёмные отчёты ни о чём»

Общество

«Зачем тогда так работать?», — недоумевает депутат

Якутск, 26 апреля 2017, 07:53 — REGNUM  Депутаты комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Госсобрания Якутии отказываются работать с республиканской Счётной палатой, так как не видят никаких результатов работы по выявляемым ею нарушениям. Об этом на заседании регионального парламента 25 апреля заявил руководитель этого комитета Виктор Фёдоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, фактов нарушений аудиторы СП выявляют много, но выводов никаких не делается.

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«Очень много вопросов по Счётной палате. Наш комитет начал достаточно активно работать с ней, мы проверяли с её помощью все госпрограммы. Цифры достаточно большие, у нас был грамотный аудитор, которая находила на 1,4 —1,5 млрд нарушений в год и ничего. Даже по завозу грузов мы определили, что там было на 80 млн приписок, поддельные путевые листы. И что? И ничего. Министерство предпринимательства, министерство транспорта, воздушный транспорт, ЛОРП, железные дороги, толстые объёмные отчёты ни о чём — и никаких выводов. Зачем тогда так работать?», — выразил своё возмущение депутат.

Он констатировал, что комитет по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры в этом году уже никаких заданий Счётной палате давать не будет.

«Это всё бессмысленно. Надо думать о восстановлении контрольного комитета, надо ставить этот вопрос на пленарном заседании. А пока нарушения находим на большие суммы, а выводов — никаких. Плюс ко всему — ограниченность проверки. Мы не можем проверить все средства», — также отметил Виктор Фёдоров.

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Парламентарий недоволен также аналитической работой Счётной палаты. «Как может быть так, что наша счётная плата проверяет подпрограмму «Воздушный транспорт», а там оказывается подгонка целевых индикаторов под фактическое исполнение при опережающем финансировании? Счётная палата этого не видит. Что-то надо делать», — считает Виктор Фёдоров. По его словам, в результате такой работы СП комитет вынужден обходиться своими силами и проводить аналитику, приглашая других экспертов.

Председатель Госсобрания республики Егор Жирков в свою очередь выразил недовольство отсутствием на заседании аудиторов Счётной палаты.

«Возьмите за правило: с начала до конца пленарного заседания аудиторы находятся здесь», — сказал он председателю контрольного органа Егору Маркову.

Как сообщало ИА REGNUM, Счётная палата Якутии выявила в 2016 году более 2 тысяч бюджетных нарушений на общую сумму 7,3 млрд рублей. Основная часть выявленных нарушений допущена при формировании бюджета на 2016 год — порядка 6 млрд рублей. Также отступления от законодательства возникали при предоставлении бюджетных кредитов, субсидий и субвенций. В результате исполнения предписаний Счётной палаты республики в бюджет Якутии возвращено 475 млн рублей.

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Счетная палата РФ
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