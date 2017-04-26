Среда, 26 Апреля 2017 года
08:18:45 МСК

Пекин начал кампанию по борьбе с загрязнением воды

Общество

Правительственная инспекция выявила выявила серьезные нарушения в Пекине

Загрязнения
PellissierJP
Загрязнения

Пекин, 26 апреля 2017, 07:29 — REGNUM  Пекин запулил 25 апреля кампанию против загрязнения, которая прежде всего будет касаться загрязнения воды после того, как правительственная инспекция выявила существенные проблемы, сообщает 26 апреля газета «Жэньминь жибао».

Кампания продлится 100 дней и совместит в себе защиту экологии, общественную безопасность, городской менеджмент, развитие города и сел, а также ряд других компонентов, включая надзор за безопасностью воды.

Производство, обработка, хранение, транспортировка и выбросы угольных и нефтепродуктов также будут проинспектированы, передает местное бюро экологической защиты.

Надзорные органы проверят вдобавок ко всему наличие в городе нелегальных свалок мусора и отходов.

Кампания стала реакцией на инспекционную проверку, проведенную центральным правительством в конце 2016 года, в рамках которой было выявлено, что только один из 19 канализационных стоков в городе поддерживался в подобающем состоянии.

Команда инспекторов также обнаружила, что строительство очистных станций было отложено, что привело к тому, что порядка 50 тыс. тонн непереработанных отходов попадают напрямую в реку Наньша округа Чанпин ежедневно, сообщает газета.

Напомним, что Пекин является одним из самых загрязненных городов Китая. Население мегаполиса постоянно страдает от грязного воздуха. Однако, местные и центральные власти предпринимают различные попытки исправить ситуацию в лучшую сторону как путем внедрения новых «зеленых» технологий, так и использованием административных ограничительных мер.

Читайте ранее в этом сюжете: Пекин ограничит население, сократит выбросы и расширит сеть метро

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экологические проблемы крупных городов
Главное сегодня
NB!
26.04.17
На Алтае за получение взятки задержан еще один чиновник
МаймаАлтайРоссия Коррупция Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
В США пройдут пуски баллистических ракет Minuteman III
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
26.04.17
Der Focus: При низкой явке избирателей у Марин Ле Пен есть шансы на победу
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
26.04.17
Китай спустил на воду свой второй авианосец
ДаляньКитай Военно-морской флот Техника
NB!
26.04.17
Минск идет курсом на экономические рифы. Свистать всех наверх?
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Украина достигла совершенства. Теперь всё
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Украина хочет стать «вратами» Китая в Европу
ПекинКитай Экономика Китая Экономика
NB!
26.04.17
Эстония в воронке ненависти
ТаллинЭстония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Грузия выбирает мирный путь. Но с великим трудом
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
В США вышел новый фильм о русских — со Шварценеггером в главной роли
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
26.04.17
Трамп заявил, что «не боится» торговой войны с Канадой
ВашингтонСША Экономика США Экономика
NB!
26.04.17
Иначе – беда. Новая техника требует новой культуры управления
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Техника
NB!
26.04.17
Энергоблокада ЛНР: в семью вернутся те, кто не вымрет, как динозавры?
МоскваРоссия Энергетическая блокада ЛНР Экономика
NB!
26.04.17
Казахстан: тенденцию к исламизации нужно подавлять сразу
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
26.04.17
В Бразилии протестующие индейцы применили против полиции лук и стрелы
БразилиаБразилия Экономический кризис в странах Латинской Америки Политика
NB!
26.04.17
ПМР: «Приднестровские» инициативы Додона — «пыль в глаза и популизм»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
26.04.17
США против КНДР: почему не применяется проверенная «мягкая сила»?
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Людмила ЛисКуда заводит свобода, или Остепенившийся революционер
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
26.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума — 2
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
26.04.17
Владимир Добрынин Герника: трагедия, ставшая торговой маркой
ГерникаИспания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
26.04.17
«При цене ниже 100 долларов за баррель интереса к Арктике не будет»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
ещё главное