Пекин начал кампанию по борьбе с загрязнением воды

Пекин, , 07:29 — REGNUM Пекин запулил 25 апреля кампанию против загрязнения, которая прежде всего будет касаться загрязнения воды после того, как правительственная инспекция выявила существенные проблемы, сообщает 26 апреля газета «Жэньминь жибао».

Кампания продлится 100 дней и совместит в себе защиту экологии, общественную безопасность, городской менеджмент, развитие города и сел, а также ряд других компонентов, включая надзор за безопасностью воды.

Производство, обработка, хранение, транспортировка и выбросы угольных и нефтепродуктов также будут проинспектированы, передает местное бюро экологической защиты.

Надзорные органы проверят вдобавок ко всему наличие в городе нелегальных свалок мусора и отходов.

Кампания стала реакцией на инспекционную проверку, проведенную центральным правительством в конце 2016 года, в рамках которой было выявлено, что только один из 19 канализационных стоков в городе поддерживался в подобающем состоянии.

Команда инспекторов также обнаружила, что строительство очистных станций было отложено, что привело к тому, что порядка 50 тыс. тонн непереработанных отходов попадают напрямую в реку Наньша округа Чанпин ежедневно, сообщает газета.

Напомним, что Пекин является одним из самых загрязненных городов Китая. Население мегаполиса постоянно страдает от грязного воздуха. Однако, местные и центральные власти предпринимают различные попытки исправить ситуацию в лучшую сторону как путем внедрения новых «зеленых» технологий, так и использованием административных ограничительных мер.

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