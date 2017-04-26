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Эсминец США привел в готовность вооружения из-за встречи с катером Ирана

Общество

8 января 2017 г. эсминец ВМС США Mahan открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров в Ормузском проливе

Вашингтон, 26 апреля 2017, 07:20 — REGNUM  Эсминец ВМС США Mahan привел в готовность вооружение и изменил курс при встрече с катером иранского Корпуса стражей исламской революции в Персидском заливе. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Белом доме.

«Эсминец ВМС США допустил опасное сближение с катером иранского Корпуса стражей исламской революции в понедельник (24 апреля) в Персидском заливе», — говорится в сообщении.

Источники телеканала отмечают, что иранский катер якобы подошел к эсминцу США на расстояние чуть более 900 метров. Во избежание возможного столкновения, корабль ВМС США изменил курс и подал сигнал опасности, запустив сигнальные ракеты.

Кроме того, добавили источники в Белом доме, экипаж эсминца Mahan был приведен в боевую готовность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января 2017 г. эсминец ВМС США Mahan открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров в Ормузском проливе.

По данным военных США, четыре катера приблизились к эсминцу, сопровождавшему другие американские суда, на расстояние в 800 метров. Всего корабль США произвел 3 выстрела. До этого он посылал катерам радиосигналы, а с вертолета был сброшен дымовой буй.

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