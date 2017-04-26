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Россия передала 6 тонн гуманитарной помощи жителям Алеппо

Общество

Питьевую воду за сутки получили более 1,8 тысячи жителей Алеппо

Москва, 26 апреля 2017, 06:01 — REGNUM  Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 25 апреля провели пять гуманитарных акций в сирийском городе Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В городе Алеппо, в районах Сад Альлоз, Халидия, Мухайм-Найраб и Шейх-Максуд, а также в округе Ханану, жителям передано 6 тонн питьевой бутилированной воды», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 1883 человека.

Кроме этого, российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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