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Двум высокопоставленным чиновникам КНР предъявлены обвинения в коррупции

Общество

Чистки элит продолжаются в КНР

Пекин, 26 апреля 2017, 05:16 — REGNUM  Бывшему главе Национального статистического бюро КНР Ван Баоаню и бывшему заместителю губернатора провинции Сычуань, расположенной на юго-западе Китая, Ли Чэнюню были предъявлены обвинения во взяточничестве, передает 25 апреля газета Global Times информацию Верховной народной прокуратуры КНР.

Обвинения Ван Баоаню были озвучены прокуратурой города Чжанцзякоу провинции Хэбэй.

По версии обвинения, Ван был замечен в использовании служебного положения на посту помощника и заместителя министра финансов, а также главы статистического бюро для лоббирования интересов третьих лиц за материальное вознаграждение. Как утверждает прокуратура, Ван таким образом нелегально получил внушительный объем денежных средств и недвижимости.

Обвинения в адрес Ли Чэнюня выдвинула прокуратора города Люпаньшуй провинции Гуйчжоу.

Он обвиняется также в использовании должностных полномочий на посту партийного руководителя города Дэян и заместителя губернатора провинции Сычуань в целях получения нелегальной прибыли, сообщает газета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае продолжается масштабная антикоррупционная кампания, а также чистка политической и партийной элиты, направленная на оздоровление системы. В рамках этой кампании было наказано боле 1 млн человек. Напомним, что за особо тяжкие экономические преступления в Китае предусмотрена смертная казнь.

Читайте ранее в этом сюжете: От судьбы не уйдешь: Число беглых чиновников в КНР сократилось в пять раз

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