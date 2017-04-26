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На Алтае предложили запретить продажу безалкогольных энергетиков подросткам

Общество

Дети и подростки не могут отдавать себе полного отчета о вреде употребления энергетиков

Барнаул, 26 апреля 2017, 04:23 — REGNUM  Министерству здравоохранения Алтайского края рекомендовано продолжить изучение влияния сильногазированных напитков и безалкогольных энергетических напитков на детский и юношеский организм, а также рассмотреть возможность введения в образовательных организациях программ по здоровому образу жизни и рациональному питанию. Такое решение было принято в ходе заседания Совета по науке, наукоемким технологиям и инновационному развитию при Алтайском краевом Законодательном Собрании (АКЗС), состоявшемся накануне, 25 апреля. Об этом сообщает официальный сайт алтайского парламента.

По мнению большинства участников встречи, безалкогольные энергетики представляют опасность для здоровья человека. Взрослые могут более адекватно контролировать состояние своего здоровья и количество потребленного напитка, тогда как дети и подростки не могут отдавать себе полного отчета о вреде употребления энергетиков.

По словам заместителя министра здравоохранения Алтайского края Веры Ушановой, основными психостимулирующими составляющими безалкогольных энергетиков являются кофеин, таурин, гуарана, концентрации которых превышают допустимые нормы. «Сочетание данных компонентов приводит к быстрому и сильному возбуждению нервной системы, в последующем сменяющимся сильным торможением. Такие процессы особенно опасны для лиц, имеющих повышенную нервную возбудимость, психические и сердечно-сосудистые заболевания. Быстрое усвоение в организме данных компонентов достигается за счет двуокиси углерода (угольная кислота), которая содержится в напитке в избыточном количестве. Чрезмерное поступление угольной кислоты в желудок может привести к изменению pH, гиперсекреции соляной кислоты и в более отдаленном времени — к метаплазии желудка и пищевода. Консерванты и стабилизаторы могут стать причиной аллергических реакций, а избыточное содержание сахара следствием развития избыточного веса и ожирения. Опасность энергетического напитка заключается в едином сочетании всех элементов», — подчеркнула Вера Ушанова.

В качестве альтернативы энергетикам участники заседания предложили популяризовать в молодежной среде не тонизирующие напитки, а лимонады и спортивные напитки алтайского производства.

Напомним, что в Алтайском крае это не первая инициатива, касающаяся энергетиков. Их аналоги, содержащие алкоголь, запрещено продавать в регионе с 1 января 2015 года. Такое решение приняли депутаты краевого Законодательного Собрания, рассмотрев инициативу коллег из Молодежного Парламента региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года законодательное собрание Якутии вносило в Госдуму РФ законопроект о запрете рекламы безалкогольных энергетических напитков. Разработчики подчеркивали, что в настоящее время более чем в 30 регионах РФ, например в Якутии, Чечне, Краснодарском крае, Астраханской, Вологодской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Тульской областях и других приняты законы об ограничении и запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков.

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Между тем, комитет Саратовской областной думы поддержал внесенный прокурором законопроект о запрете продажи детям электронных сигарет и безалкогольных тонизирующих напитков. Документ устанавливает ограничение розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. Подобные запреты уже действуют в других регионах РФ, например, в Воронежской и Еврейской автономной областях.

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